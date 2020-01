Milan, Scamacca sondato per l’estate

Calciomercato Milan | Il giovane attaccante Gianluca Scamacca potrebbe essere il nuovo colpo estivo dei rossoneri.

Nuova idea per l’estate. Il Milan sonda un giovane centravanti che fa gola a molti club italiani e non solo.

Si tratta di Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà Sassuolo che attualmente gioca in prestito all’Ascoli in Serie B. Un elemento di grande prospettiva, che ha già militato più volte con la maglia della Nazionale Under-21 azzurra.

Cresciuto nella Roma e poi trasferitosi da giovanissimo al PSV Eindhoven, Scamacca ha scelto di tornare in Italia da un paio di anni, provando a conquistare il calcio che conta dopo l’esperienza in terra olandese.

Il Milan ha fatto un sondaggio di recente per Scamacca. Ma non per l’immediato: i rossoneri sono molto interessati al classe ’99 che potrebbe rappresentare un’alternativa seria e concreta per la prossima stagione. Un profilo da vice-Ibrahimovic che intriga non poco la dirigenza.

Nelle scorse settimane il Benfica si è mosso per Scamacca, che però preferirebbe concludere la stagione ad Ascoli per poi decidere il da farsi.

