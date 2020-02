Milan, Saelemaekers: “Che orgoglio essere qui. San Siro? Mi verranno i brividi”

La prima intervista di Saelemaekers da giocatore del Milan. Ecco le parole rilasciate del giocatore belga

Alexis Saelemaekers ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del Milan. I rossoneri hanno pubblicato un video sui propri canali social. Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal giocatore alla tv ufficiale del club.

Su questa importante esperienza al Milan: “Penso che sia una grandissima società. Tutti sognano di giocare in un club così. Sono molto contento di far parte di questo progetto“. Come ha preso la notizia dell’interesse dei rossoneri: “Un grande orgoglio, ho sempre considerato il Milan come un club mitico e una squadra in cui sognavo di giocare. Il fatto di essere stato chiamato è una grande opportunità per me“.

Sulla presenza di Ibrahimovic: “Penso che Ibrahimovic sia un giocatore a cui bisogna ispirarsi. Per la sua mentalità e la sua voglia di vincere, quindi mi ispiro molto a lui“. Sui suoi obiettivi con la maglia del Milan: “I miei obiettivi sono chiari: provare a dare il massimo per questo club, in allenamento e in partita, per dimostrare ai tifosi la mia voglia di aiutare questa squadra“.

Saelemaekers ha parlato del suo esordio a San Siro: “Penso che sarà un bellissimo momento. Poter entrare in questo stadio e calpestare il prato di San Siro. Davanti a tutti i tifosi mi verranno i brividi“.

