Blocco auto a Milano: le deroghe per Milan-Verona

Il sindaco Giuseppe Sala ha imposto un blocco della circolazione auto per domani, domenica 2 febbraio, nel comune di Milano.

Per la giornata di domani, domenica 2 febbraio, il Comune di Milano ha scelto di optare per il blocco della circolazione delle autovetture tra le ore 10 e le ore 18.

Una soluzione decisa dal sindaco Giuseppe Sala, dovuta allo sforamento, per 25 giorni nell’arco dei primi 27 giorni dell’anno, dei limiti del pm10 a Milano.

Un problema per chi vuole recarsi a San Siro in vista di Milan-Hellas Verona? In realtà no, visto che il Comune ha stabilito alcune deroghe per permettere ai tifosi e agli addetti ai lavori di muoversi liberamente durante il pomeriggio di domenica.

Come riportato da Calcioefinanza.it, la circolazione sarà consentita in alcune strade cittadine, al fine di raggiungere la zona di San Siro ma senza intaccare altri quartieri cittadini.

Queste le strade aperte a margine di Milan-Verona:

via Sant’Elia – nel tratto compreso tra le vie Natta e Diomede;

via Diomede – nel tratto compreso tra le vie Sant’Elia e Caprilli;

via Natta; via Montale – nel tratto compreso tra le vie Natta e Ippodromo;

via Patroclo – nel tratto compreso tra le vie Ippodromo e Achille;

via Achille;

viale Caprilli;

piazzale dello Sport;

via degli Aldobrandini;

via Palatino;

via Rospigliosi;

piazza Axum;

via Harar;

via Tesio;

via Novara – nel tratto compreso tra l’innesto alla tangenziale Ovest e via Harar

Milan-Verona, alle 13:45 la conferenza stampa di Pioli – LIVE