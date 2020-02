Primavera, Milan-Cittadella 7-3: vittoria larga, 11^ consecutiva

Una giornata molto positiva per il Milan Primavera di Federico Giunti. I giovani rossoneri oggi hanno battuto 7-2 il Cittadella. Si tratta dell’undicesima vittoria di fila in questo campionato. Finora non era mai successo di segnare così tanti gol in una sola partita.

Eppure la partita non si era messa molto bene. Intorno al quarto d’ora di gioco, il Cittadella si è portato in vantaggio. Nell’arco di tre minuti, il Milan ha prima pareggiato e poi rimontato: la prima rete porta la firma di Luan Capanni, la seconda è di Olzer. Dopo quattro minuti, però, il Milan prende gol e la partita si mette nuovamente sul pareggio. Primo tempo finito? Prima c’è tempo per il gol del 3-2: doppietta di Olzer che stavolta segna su rigore.

Nella ripresa inizia la festa del Milan. La quarta rete porta la firma di Colombo su assist di Olzer, protagonista di una prestazione molto importante. Il 5-2 invece è di Tonin che a tu per tu col portiere non sbaglia. Colombo segna altri due gol e fissa il risultato finalmente su un incredibile ed emozionante 7-3 per i rossoneri. Con questa vittoria il Milan vola a più dodici sul Verona nel campionato Primavera 2.