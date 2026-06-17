Il futuro di Christian Pulisic appare in dubbio con l’attaccante del Milan che sarebbe finito nel mirino di due squadre in vista della prossima stagione.

Una di queste è la Roma che è alla ricerca di giocatori che possano alzare il tasso tecnico della formazione di Gian Piero Gasperini in vista del ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza. L’altra è il Manchester City anche se gli inglesi potrebbero decidere di tenere il calciatore in rosa per una sola stagione per poi girarlo ai New York City.

Al momento, però, non sembra essere in programma la cessione dello statunitense soprattutto perché dovrebbe salutare Rafael Leao e il Milan non ha intenzione di rivoluzionare il proprio attacco.