Daniel Maldini, esordio con il Milan in Serie A – VIDEO

Guarda il video del momento dell’esordio di Daniel Maldini in Serie A con la maglia del Milan

Milan–Verona è una partita che passerà alla storia. Non per il risultato, ma per l’esordio di Daniel Maldini. Nei minuti di recupero, Stefano Pioli, per il tutto per tutto, ha mandato in campo anche il classe 1998 nella speranza del gol vittoria.

I tre punti non sono arrivati ma questo momento resterà impresso nella memoria. Di Daniel, di papà Paolo e anche di nonno Cesare, che lo avrà applaudito dal cielo. La dinastia Maldini continua con lui. Che, a differenza dei padre e del nonno, gioca in zona offensiva. Ecco, di seguito, il video del momento dell’esordio di Daniel Maldini in Serie A e con la maglia del Milan prima squadra:

Daniel Maldini, debutto storico

Undici anni dopo, c’è di nuovo un Maldini nel nostro campionato e soprattutto con la maglia del Milan. Per lui è stato sicuramente un momento molto emozionante. Così come per papà Paolo, che lo ha visto dalla tribuna e lo avrà sicuramente applaudito. Lo ha fatto anche tutto San Siro, che oggi ha potuto assistere ad un momento storico. La speranza è che Daniel possa avere anche alte occasioni da qui a fine anno. C’è grande curiosità su di lui. Inevitabilmente.

Di recente Daniel Maldini ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2024. Il ragazzo le qualità le ha, così come ha detto anche Stefano Pioli nel post-partita oggi. Un trequartista che può giocare anche da seconda punta. In questo momento di emergenza del Milan, con Zlatan Ibrahimovic infortunato, è stato inserito nella lista dei convocati. E, a sorpresa, ha avuto anche la possibilità di debuttare. Sarebbe stata meglio la doppia gioia con esordio e vittoria, ma purtroppo i tre punti non sono arrivati. In bocca al lupo per il futuro, Daniel.