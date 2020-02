Milan femminile, è vittoria nel derby! Giacinti regala il 2-1 

Il derby femminile va al Milan! Super successo quest’oggi allo stadio Vismara per le ragazze di Maurizio Ganz. Il Diavolo resta al terzo posto a -6 dal primato.

Prove generali di derby allo stadio Vismara. In attesa della stracittadina di domenica prossima a San Siro, oggi si è vista la versione femminile per la 14a giornata. Ed è andata benissimo per le rossonere. Il Milan di Maurizio Ganz si è infatti imposto per 2-1 contro l’Inter, con un successo entusiasmante avvenuto con una super rimonta.

Dopo un primo tempo di dominio del Milan, le cugine hanno trovato il vantaggio a inizio ripresa, al 50esimo, con Stefania Tarenzi che tocca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Da lì il Diavolo si è scatenato.

L’1-1 arriva prima al 69esimo con Berglind Björg Thorvaldsdottir che batte il portiere a tu per tu dopo un super filtrante di Claudia Mauri. Tre minuti dopo, poi, arriva un potenziale match point, ma il Milan spreca un rigore che ha portato all’espulsione di Claudia Merlo.

Il goal del sorpasso arriva quasi allo scadere, al 79esimo, con una super Valentina Giacinti che sfrutta un grosso svarione difensivo. Il primo derby è rossonero. Ora si attende il bis. Il Milan femminile, intanto, continua al terzo posto a quota 32 a pari punti con la Fiorentina e a -6 dalla Juventus.

