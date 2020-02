Gol e highlights di Milan-Verona, il video YouTube e Sky della sintesi del match di San Siro

Il Milan spreca una buona occasione e pareggia 1-1 a San Siro contro il Verona. I rossoneri hanno giocato almeno mezz’ora della partita con un uomo in più per l’espulsione di Amrabat. Si interrompe così la serie di vittorie della squadra di Stefano Pioli. L’assenza di Zlatan Ibrahimovic si è sentita. Giornata storica per l’esordio in Serie A di Daniel Maldini.

La partita è difficile e l’inizio ne è una prova. L’Hellas Verona è padrone del campo e del gioco: intorno al 14′ arriva anche il gol del vantaggio per gli ospiti. Bella giocata di Zaccagni da sinistra, il cross lo raccoglie Faraoni che anticipa tutti e batte Donnarumma. C’era qualche dubbio sulla sua posizione, ma l’arbitro Chiffi, dopo il consulto col VAR, giustamente convalida. Il Milan è in difficoltà ma alla mezz’ora arriva un episodio positivo: Calhanoglu calcia la punizione, il tiro è deviato da Verre e sorprende Silvestri. Arriva così il pareggio. Il primo tempo si chiude con il risultato di 1-1.

Nel secondo tempo l’Hellas Verona è sfortunato. Infatti prima Pessina di testa e poi Zaccagni prendono il palo. Intanto Stefano Pioli rilancia Lucas Paquetà, entrato intorno all’ora di gioco, e passa ad un sorta di 4-3-3, con Rebic largo a sinistra. Al 68′ c’è l’espulsione di Amrabat per un brutto intervento su Castillejo: l’arbitro Chiffi lo espelle dopo aver rivisto il fallo al VAR. Il Milan spinge e lo fa anche con Saelemaekers, schierato da terzino destro da Pioli al 77′. Nei minuti di recupero Pioli manda dentro anche Daniel Maldini, che fa il suo esordio assoluto in Serie A. Il forcing finale del Milan però non porta al gol e la partita si chiude con il risultato di 1-1.

Milan-Verona, gli highlights del match

