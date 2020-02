Pioli: “Milan pronto per il derby. Verona? Potevamo vincerla”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli, presente oggi a Coverciano, ha commentato ancora il pareggio di ieri con l’Hellas Verona.

Un pareggio che lascia un pizzico di amaro in bocca al Milan. Ieri contro l’Hellas Verona in casa i rossoneri non sono andati oltre l’1-1 finale.

Stefano Pioli è tornato sulla sfida di San Siro oggi, intervistato dall’emittente Sky Sport. Il tecnico del Milan ha elogiato l’atteggiamento dei rossoneri, ribadendo però il dispiacere per non aver ottenuto la quarta vittoria consecutiva in campionato.

“Il mio pensiero è che ieri la squadra ha messo tanta generosità e forza di volontà – ha detto Pioli – Sulla voglia di vincere del Milan non ci sono dubbi né rammarichi. Però era una partita che potevamo vincere, nell’ultima mezz’ora dovevamo provarci, avevamo le occasioni e le possibilità oggettive per prenderci i 3 punti”.

La testa del Milan e di mister Pioli corre però subito alle prossime due partite: tra domenica e giovedì prossimi i rossoneri affronteranno prima il derby di ritorno con l’Inter, poi la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus.

Proprio sul derby del 9 febbraio si è espresso Pioli: “L’Inter è una squadra forte, compatta e completa. Ci darà del filo da torcere. Per questo dovremo prepararla bene. Il Milan ha le qualità per mettere in difficoltà i rivali, perché non conteranno né i punti di distanza né i valori assoluti”.

