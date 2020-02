Milan, Daniel Maldini richiesto dal Crotone a gennaio

Daniel Maldini nel mercato invernale aveva la possibilità di andare a giocare in prestito in Serie B. Il Crotone lo aveva richiesto, ma ha ricevuto un rifiuto dal club rossonero.

Daniel Maldini ha avuto l’occasione di esordire ufficialmente nel Milan domenica ed è stato qualcosa di emozionante. Solo pochi minuti in campo, però lui certamente non li dimenticherà.

Il debutto è stato agevolato dall’assenza di altri compagni, però rimane un tassello importante per la carriera del 18enne figlio di Paolo. Un evento che certamente gli darà molti stimoli a migliorarsi per il futuro con l’obiettivo di riuscire un giorno a conquistare maggiore spazio. Ora è consapevole che le chance saranno poche e che nel frattempo dovrà continuare a fare bene in Primavera.

Nell’ultima finestra invernale del calciomercato c’è stata la possibilità che Daniel Maldini lasciasse il Milan in prestito. Le offerte non mancavano, ma sono state tutte respinte. Come riporta il portale calciomercato.com, un tentativo concreto è stato fatto dal Crotone e non è andato a buon fine. C’è stato pure un incontro presso la sede rossonera per discuterne, però non è arrivato alcun accordo.

Il Milan ha preferito tenere Daniel, facendolo giocare nella Primavera e aggregandolo anche alla Prima Squadra quando necessario. Il Crotone ha dovuto accettare la decisione di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara. Non è escluso che tra i due club possano nascere operazioni di mercato nella prossima estate.