FIFA 20 Winter Upgrades: data di rilascio, come funziona e previsioni

Il calciomercato di gennaio è finito e anche FIFA 20 sta per aggiornarsi. Siamo quasi arrivati al fatidico momento dei Winter Upgrades, cioè i miglioramenti delle valutazioni di quei calciatori che, in questa prima parte di stagione, si sono contraddistinti. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni utili: data di rilascio, come funziona l’upgrade e alcune previsioni.

Quando arrivano gli aggiornamenti invernali FUT?

Non ci sono date ufficiali per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti invernali. Ma possiamo riferirci ai precedenti: negli anni scorsi la EA Sports ha messo a disposizione queste novità fra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, cioè proprio in questo periodo. Sarà quindi soltanto una questione di giorni e l’aggiornamento tanto atteso sarà finalmente disponibile.

Nel mese di gennaio ci sono state tante promozioni con i Team of the Year, gli Headliners e infine le Future Stars. Ecco perché è probabilmente che i Winter Upgrades si verificheranno a febbraio, magari entro la prossima settimana.

Sono diversi i candidati che possono aspirare ad un miglioramento della loro valutazione. Questo potrebbe succedere anche alle carte in-form già uscite nel corso di questi mesi, da settembre a gennaio.

Come funzionano i Winter Upgrades

Ogni anno ci sono sempre molte domande su come funzionano questi aggiornamenti. Proviamo a chiarirvi le idee.

Se un giocatore subisce un aggiornamento della valutazione, sarà disponibile nei pacchetti.

La carta del giocatore con la valutazione precedente non riceverà aggiornamenti.

Le carte In-Form possono ricevere un aggiornamento ma questo dipende dalla loro carta di base. Se la carta base viene aggiornata e le statistiche superano o sono uguali alla carta In-Form, vedrete che anche queste subiranno un aggiornamento.

Previsioni sulle carte aggiornate

Come detto, non ci sono ancora ufficialità sugli aggiornamenti di questo inverno, però possiamo iniziare a fare delle previsioni. Il consiglio che possiamo fare a tutti gli appassionati è di seguire con attenzione siti come SoFIFA o FUTBin, che sono sempre aggiornati sulle valutazioni dei giocatori. Ma ora iniziamo con le previsioni.