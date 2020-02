Milan, chi si rivede: torna ad allenarsi dopo un mese

L’infermeria di Milanello comincia a svuotarsi. Il gruppo rossonero inizia ad essere al completo anche in vista del derby di domenica.

Torna a splendere il sole in casa Milan. Soprattutto dal punto di vista dell’infermeria. Infatti gli infortuni stanno diminuendo, in particolare in vista del derby domenica.

Oltre a Zlatan Ibrahimovic, che nell’allenamento di oggi alle ore 15 tornerà molto probabilmente a lavorare in gruppo regolarmente, si parla di un altro rientro di spessore.

Si tratta di un calciatore che da più di un mese era costretto a lavorare a parte, per recuperare dal solito infortunio muscolare della sua carriera milanista.

Lucas Biglia, secondo le ultime informazioni lanciate dagli inviati di Sky Sport, si riaggregherà almeno in parte al gruppo di Stefano Pioli per allenarsi. Un rientro che potrà essere utile alla causa Milan, visto il poco ricambio numerico a centrocampo.

Biglia ha giocato la sua ultima gara ufficiale in Bologna-Milan 2-3, subentrando negli ultimi 20′. Poi uno stop al bicipite femorale lo ha messo k.o. praticamente fino ad oggi, quando dovrebbe a sorpresa tornare in gruppo.

L’argentino ex Lazio punta ad una convocazione per il derby di domenica contro l’Inter. Possibile la presenza in panchina del numero 20 rossonero.

