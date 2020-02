Primo gol di Piatek con la maglia dell’Hertha Berlino. Ha segnato stasera in Coppa contro lo Schalke. In fondo il video della rete dell’attaccante polacco.

Krzysztof Piatek ha segnato il suo primo gol con l’Hertha Berlino. Il Pistolero ha colpito lo Schalke 04 nel match di questa sera di Coppa DFB Pokal. Contro gli stessi avversari aveva fatto il suo debutto con la nuova maglia venerdì scorsa. Oggi, a quattro giorni di distanza, ecco anche il primo gol.

La partita è ferma all’intervallo in questo momento. Piatek ha segnato poco prima del duplice fischio dell’arbitro. Azione di contropiede dell’Hertha, il polacco è stato bravo a seguire l’azione e a farsi trovare pronto a ricevere palla. A quel punto ha controllato la sfera e piazzato il tiro sul primo palo. Nulla da fare per il portiere avversario, preso in contro tempo. Così Piatek è andato ad esultare sotto lo spicchio dei tifosi dell’Hertha ed è tornato a sparare.

Piatek, primo rete in Schalke-Hertha: il video

Un gol importante per Piatek che stava vivendo un momento molto difficile della sua carriera. Dopo un inizio di stagione complicato con il Milan, ha chiesto e ottenuto la possibilità di andar via. Si è affacciato il Tottenham, ma è stata dell’Hertha Berlino l’offerta migliore per il Milan: 27 milioni più bonus, così da fare anche plusvalenza. Un’ottima operazione per entrambi. Il Pistolero è partito giovedì scorso e venerdì, come detto, è già sceso in campo contro lo Schalke.

Questa sera, contro gli stessi avversari ma in Coppa, è stato scelto dal primo minuto e non ha deluso la fiducia. In un’azione di contropiede il Pistolero ha trovato tempo, modo e spazio per andare in gol e lasciare il segno. Il suo è il secondo gol di serata: quando siamo all’intervallo, l’Hertha è avanti 2-0 nel risultato. Una rete fondamentale per Piatek che ora può finalmente ripartire. Ecco di seguito il video del gol: