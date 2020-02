Il ruggito del leone Ibrahimovic in vista del derby – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic su Facebook, Twitter e Instagram pubblica un post con annesso video che dimostra la sua carica per il derby Inter-Milan di campionato.

Salvo sorprese, Zlatan Ibrahimovic domenica sarà regolarmente in campo nel derby Inter-Milan. Oggi a Milanello ha svolto del lavoro personalizzato sul campo e c’è grande fiducia per il suo recupero.

Anche Zvonimir Boban si è sbilanciato sulla sua presenza. Tutto fa pensare che il 38enne centravanti svedese non mancherà all’importante appuntamento di campionato. A San Siro ci sarà una bella atmosfera per la stracittadina milanese, alla quale la squadra di Antonio Conte arriva sicuramente da favorita.

Ma il Milan non parte battuto e con Ibrahimovic in campo spera di riuscire a strappare un risultato positivo. L’ultimo trionfo rossonero in Serie A contro i cugini risale al 31 gennaio 2016. I ragazzi di Stefano Pioli hanno voglia di regalare una gioia ai propri tifosi, anche se non sarà facile.

Ci si aspetta una grande prestazione da tutta la squadra, ma ovviamente i riflettori saranno soprattutto su Ibrahimovic. Intanto sui propri profili ufficiali Instagram, Facebook e Twitter il numero 21 rossonero ha già fatto vedere di essere di essere carico per il derby. Ha pubblicato un post con la frase “Lions don’t sound like humans” (“I leoni non emettono gli stessi suoni degli umani”) e un breve video che ritrae la sua grinta e determinazione.