Milan, l’ultimo derby vinto 4 anni fa con Mihajlovic in panchina

Milan sfavorito nel derby di campionato contro l’Inter domenica a San Siro. L’ultimo trionfo della squadra rossonera contro i cugini in Serie A risale al gennaio 2016.

Il Milan domenica sera affronterà una difficile partita contro l’Inter a San Siro. Un derby di campionato da vincere per rimanere attaccato alla zona Europa League e magari poter coltivare qualche speranza Champions.

La squadra rossonera arriva sicuramente da sfavorita a questo appuntamento. Il gruppo guidato da Antonio Conte è più forte e la classifica lo testimonia. I nerazzurri sono secondi con 51 punti (-3 dalla capolista Juventus), mentre il Diavolo è ottavo a quota 32. Un distacco di ben 19 lunghezze dopo 22 giornate di Serie A.

Contro il Milan vanno anche i precedenti, visto che l’ultimo derby vinto in campionato risale al 31 gennaio 2016. La squadra allora allenata da Sinisa Mihajlovic sconfisse quella di Roberto Mancini per 3-0. In gol Alex, Carlos Bacca e M’Baye Niang. Un successo rotondo che è rimasto l’ultimo dei rossoneri contro i cugini in Serie A.

Invece, considerando la Coppa Italia, l’ultima vittoria del Milan contro l’Inter è del 27 dicembre 2017. Le due formazioni affrontarono nei Quarti di Finale della competizione nazionale e, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, andarono ai supplementari. A decidere il match fu un gol di Patrick Cutrone al 104′ su assist di Jesus Suso. Nessuno dei due veste oggi la maglia rossonera.

