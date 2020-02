Eriksen racconta: “Quando feci quel provino per il Milan…” 

Christian Eriksen, l’approdo in nerazzurro 12 anni dopo un provino in rossonero. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il danese parla di quella circostanza.

E’ Christian Eriksen il grande colpo dell’Inter per gennaio. Un altro talento scandinavo che approda nel capoluogo lombardo in questo inizio 2020. Ma in passato, ben 12 anni fa, poteva già arrivarci con entrata sull’altra sponda del Naviglio: il Milan.

Il talento classe 92, infatti, sostenne un provino in rossonero nel pieno dell’adolescenza. Un test che confermò già allora le sue qualità ma che purtroppo non andò a buon fine in senso assoluto.

Intervistato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, l’ex Tottenham ha parlato anche di quella chance sfumata in passato: “Volai da Odense a Milanello, per due giorni. Provai con la Primavera. Tornando, dentro di me pensavo “vado o non vado?”, l’Italia mi pareva troppo lontana da casa, ero legato alla famiglia. Ma poi non è mai arrivata una risposta a me, se la sono vista i due club”.

Ora la sfida da avversario. Ma Eriksen, in contatto con l’amico e connazionale Simon Kjaer, rivela di non temere qualcuno in particolare nel Diavolo: “No, non temo nessuno. Siamo in una posizione di classifica migliore, nei derby può accadere di tutto ma non mi importa chi di loro sarà in campo”.

