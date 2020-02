Milan, Ibrahimovic non preoccupa: c’è ottimismo per il derby

Milan, nessun allarme per Zlatan Ibrahimovic: c’è piena e totale fiducia in vista del derby di domenica sera. Ecco le condizioni dello svedese.

Zlatan Ibrahimovic salta il primo allenamento disponibile in vista del derby. Ma come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, anche se lo svedese è rimasto in palestra e non si è allenato con i compagni, non c’è troppo da preoccuparsi.

Non si tratterebbe, infatti, di un campanello d’allarme vero e proprio. La scelta di non unirsi al gruppo, piuttosto, sarebbe maturata poco tempo prima dell’appuntamento a causa del vento freddo che soffiava su Milanello. Non proprio l’ideale, insomma, per chi è reduce da un attacco febbrile. Così ecco la scelta di appartarsi a scopo precauzionale.

“Ibrahimovic ha avuto anche un affaticamento a inizio settimana, ma è stata l’influenza a non permettergli di esserci contro il Verona. Spero di averlo a disposizione da martedì”, ha riferito domenica il tecnico Stefano Pioli. Non si è realizzato dunque il suo desiderio, ma quanto meno non per un peggioramento.

Per quanto riguarda l’affaticamento muscolare, invece, la società minimizza: si parla di una semplice spossatezza dovuta ai 55 minuti giocati martedì scorso contro il Torino. E anche se nessuno assicura che Ibra ci sarà al 100% per la stracittadina, c’è comunque pieno ottimismo conoscendo i precedenti del campione scandinavo.

Il rischio, al massimo, è di arrivarci con soli tre allenamenti utili nelle gambe, ma in ogni caso ci sarà. Anche perché, conoscendolo, non rinuncerebbe mai alla gara dell’anno. Ed è per questo che non appare assolutamente preoccupato. Anzi è carico e vuole lasciare il segno. Come nell’ultima volta. Otto anni fa, infatti, lo lasciò con una super doppietta per uno spettacolare 4-2 finale. Era il 6 maggio 2012: fu la sua penultima partita in rossonero.

