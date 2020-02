Alexis Saelemaekers è molto stimolato dalla nuova avventura nel Milan. Dopo gli anni trascorsi nell’Anderlecht, vuole dimostrare di meritare la maglia rossonera.

Quella di oggi è stata una giornata speciale per Alexis Saelemaekers, presentato ufficialmente in conferenza stampa a Milanello. Domenica ha già esordito con la maglia del Milan a sogna di imporsi in futuro.

Il 20enne talento belga è stato intervistato anche a Sky Sport successivamente e ha confermato l’emozione del trasferimento in rossonero: «Ho provato tante emozioni in una volta. Ho sempre sognato di approdare in una squadra come questa. È stato molto bello entrare in campo contro il Verona».

Saelemaekers motivato per il futuro al Milan

Saelemaekers si è trovato a Milano nel giro di poco tempo. Una volta ceduto Jesus Suso al Siviglia, il club rossonero ha accelerato e chiuso in fretta la trattativa con l’Anderlecht. Ora è concentrato sulla nuova esperienza: «Ho provato una grande emozione perché mi ha chiamato Boban e quando ti chiama Boban è veramente una bella cosa. È molto speciale arrivare qua, Boban mi ha accolto e mi ha detto che posso diventare importante per la squadra. Spero di poter lavorare bene e di dimostrare il mio valore».

Nello spogliatoio ha conosciuto un grande leader come Zlatan Ibrahimovic, esempio per lui e i compagni: «Lo guardavo da bambino e pensavo fosse un giocatore fantastico. Mi ha accolto nel club e mi ha dato il benvenuto insieme agli altri. È stato qualcosa di incredibile per me».

Domenica c’è il derby Inter-Milan e Saelemaekers inizia a capire quanta importanza abbia questa sfida: «L’atmosfera si sente già a livello dei giocatori, perché tale partita viene presa molto sul serio. Si tratta di un derby che bisogna assolutamente vincere, per cui approfitterò di ogni momento in questa settimana per entrare in clima derby insieme alla squadra».

