Verso Inter-Milan: incertezza sulla presenza di Conti

La convocazione di Andrea Conti per il derby Inter-Milan di campionato è in dubbio. Il terzino rossonero ha ancora qualche problema da superare per essere a disposizione di Stefano Pioli.

Dopo la ripresa degli allenamento di oggi a Milanello arrivano notizie in merito alla situazione degli infortunati. Sicuramente il giocatore sul quale ci si attendevano maggiori novità è Zlatan Ibrahimovic.

Oggi il 38enne centravanti svedese ha svolto una seduta personalizzata, lavorando a parte per recuperare al meglio. Il numero 21 del Milan aveva saltato la partita contro l’Hellas Verona per problemi legati a un affaticamento muscolare e all’influenza. Sembra esserci abbastanza ottimismo sulla sua presenza per il derby di domenica contro l’Inter.

Ci sono invece maggiori dubbi, stando a quanto riportato da Sky Sport, su Andrea Conti. Il terzino destro rossonero è stato colpito da una tonsillite e ha saltato anche lui il match contro il Verona. Mister Stefano Pioli spera di recuperarlo. Pure il suo sostituto Davide Calabria ha risentito di qualche acciacco domenica, ma oggi si è regolarmente allenato in gruppo.

E nella giornata odierna è tornato a lavorare con la squadra Lucas Biglia. Il centrocampista argentino era rimasto fuori diverse settimane a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro rimediata a inizio gennaio 2020. Adesso Pioli può contare anche su di lui, nonostante il titolare indiscusso in mediana sia Ismael Bennacer nel ruolo di regista. Comunque avere un’opzione in più è sempre utile.

