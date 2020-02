Biglietti derby Milano: disponibili ultimi tagliandi per il Secondo Blu

Siamo nella settimana del derby e l’aria a Milano è già caldissima. Si gioca domenica 9 febbraio alle 20.45, ovviamente a San Siro. I rossoneri, tramite il proprio sito, hanno fornito gli ultimi aggiornamenti sui biglietti, ancora disponibili nel settore Secondo anello Blu.

E’ possibile acquistare questi ultimi tagliandi a disposizione online, a Casa Milan, in tutte le filiali banco BPM e nei punti vendita Vivaticket.

Biglietti

I biglietti rimasti sono in vendita per i possessori di Carta Cuore Rossonero (attiva e con riconoscimento avvenuto). Ricordiamo che il cambio nominativo sarà effettuabile solo a favore di possessori di Carta Cuore Rossonero (sempre attiva e con riconoscimento avvenuto).

I dettagli

I biglietti verranno caricati direttamente su Carta Cuore Rossonero. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti (in questa fase si potrà procedere all’acquisto di più biglietti solo nel caso in cui le carte Cuore Rossonero saranno attive e con riconoscimento avvenuto). Il prezzo di ogni singolo biglietto è di 45€ + prevendita in base al canale.

