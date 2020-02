Verso Inter-Milan: recupera Ibrahimovic, in dubbio Krunic-Calabria

Buone notizie per Stefano Pioli in vista di Inter-Milan: Zlatan Ibrahimovic ha già recuperato, così come anche Simon Kjaer. In dubbio, invece, Davide Calabria e Rude Krunic.

Buone notizie per Stefano Pioli a parecchi giorni da Inter-Milan. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, è certo il recupero di Zlatan Ibrahimovic in vista del derby di domenica sera. Lo svedese, fermatosi a scopo precauzionale col Verona, ha già smaltito il problema al polpaccio e ci sarà per la stracittadina.

E non sarà l’unico rientro per l’occasione. In difesa, piuttosto, si rivede anche Simon Kjaer colpito da un attacco influenzale sempre nell’ultimissimo match. Il danese sarà regolarmente convocato, poi sarà in ballottaggio con Mateo Musacchio per un posto accanto ad Alessio Romagnoli.

Dovrebbe recuperare anche Andrea Conti colpito da tonsillite e rientrerà dalla squalifica pure Ismael Bennacer, la cui assenza si è sentita e parecchio nell’ultima occasione. Rude Krunic, colpito da un affaticamento muscolare, sarà monitorato nei prossimi giorni. Così come da valutare sono le condizioni di Davide Calabria, uscito malconcio dall’ultimissima gara. E’ già pronto il 4-4-2, con Ibra e Rafael Leão a ricomporre il tandem offensivo.

