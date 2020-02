Milan, ora è ufficiale: Abanda in prestito al Neuchâtel Xamax FCS

Ufficiale la cessione in prestito di Leroy Abanda al Neuchatel Xamas, squadra Svizzera. I rossoneri lo danno va a titolo temporaneo. Si tratta di un terzino sinistro arrivato nel 2018.

Adesso è ufficiale il passaggio di Leroy Abanda in prestito al Neuchâtel Xamax FCS. Il giocatore è arrivato nell’estate del 2018, voluto fortemente da Geoffrey Monaca, capo scout dei rossoneri. Il ragazzo ha giocato in Primavera ma non ha mai brillato particolarmente.

Ora una nuova esperienza per lui in Svizzera in prestito. Ecco il comunicato ufficiale dei rossoneri apparso poco fa sul sito del club: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Leroy Abanda Mfomo al Neuchâtel Xamax FCS. Il Club augura a Leroy tutto il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva”.