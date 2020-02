Ibrahimovic, oggi lavoro differenziato in campo: domani torna in gruppo

Notizie positive da Milanello sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che ormai viaggia verso il pieno recupero in vista del derby Inter-Milan di campionato.

Filtra ottimismo sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic nel derby Inter-Milan di domenica sera. Già Zvonimir Boban ieri ha fatto intendere che il giocatore sarà in campo a San Siro.

Come confermato da Sky Sport, oggi il centravanti svedese ha svolto un lavoro differenziato a Milanello. Ma se ieri lo aveva fatto il palestra, nella giornata odierna lo ha effettuato sul campo. Dunque, cresce la fiducia di vedere Ibrahimovic in campo nel big match Milan-Inter.

Nell’allenamento di domani dovrebbe essere previsto il ritorno a pieno regime in gruppo. Il numero 21 rossonero ha ormai smaltito l’influenza e il problema muscolare che gli avevano fatto saltare la partita di San Siro contro l’Hellas Verona. Anche se ha cercato di esserci, ha dovuto arrendersi e guardare la partita dalla tribuna. Ma domenica sera sarà in campo nel derby.

Stefano Pioli può sorridere, anche perché non sta recuperando solamente Zlatan. Infatti, tra ieri e oggi si sono allenati in gruppo pure altri giocatori: Lucas Biglia, Andrea Conti, Simon Kjaer e Rade Krunic. Salvo sorprese, potranno essere tutti convocati per la sfida Inter-Milan. Per il mister si tratta di recuperi importanti per avere più opzioni da gestire.

