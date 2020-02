Ibrahimovic, le statistiche nei derby: sei gol segnati

I numeri e le statistiche nei derby di Milano di Zlatan Ibrahimovic, che ne ha giocati e vinti con la maglia rossonera e nerazzurra.

Per Zlatan Ibrahimovic forse, giocare il derby di domenica prossima contro l’Inter, sarà come una prima volta.

Eppure lo svedese sarà, tra i calciatori in campo nella stracittadina, il più esperto. Non solo per questioni anagrafiche, ma anche per presenze e statistiche nei derby della ‘Madonnina’.

La redazione di Sportmediaset ha ricordato proprio oggi i numeri di Ibrahimovic nei confronti Inter-Milan del passato. Lo svedese ha indossato entrambe le maglie, dunque ha potuto vivere le emozioni del derby di San Siro in diverse occasioni e circostanze.

Sono nove i derby disputati in carriera a Milano da Ibra. E sei sono le reti realizzate sinora dal centravanti. Dal 2006 al 2009, con la maglia nerazzurra, Ibrahimovic ha realizzato due gol. Da ricordare sopratutto la stracittadina del 2007, vinta 2-1 dall’Inter. Lo svedese rispose a Ronaldo e realizzò la rete della vittoria.

Dal 2010 al 2012, con la maglia del Milan, Ibra è andato a segno quattro volte. Nella stagione dell’ultimo scudetto rossonero Ibrahimovic ha deciso la gara d’andata su rigore e segnato una doppietta inutile in quella di ritorno. Inoltre una sua rete ha inciso nella Supercoppa Italiana vinta dal Milan contro l’Inter nel 2011 sul campo neutro di Pechino.

Piatek, no al Tottenham per la moglie: arriva la risposta