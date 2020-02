Inter-Milan, si va verso il tutto esaurito a San Siro 

Inter-Milan, pronta una cornice spettacolare domenica sera a San Siro: i numeri di questo derby supereranno anche quello dell’andata.

Inter-Milan, si va verso i 75 mila spettatori per domenica sera a San Siro. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il 225esimo derby della storia supererà anche il precedente che registrò ‘appena’ 70.440 tifosi.

Sarà praticamente tutto esaurito, considerando la capienza massima ridotta a 75.817 per alcuni lavori nel secondo anello arancione. Il che significa che, di fatto, restano soltanto 300 tagliando per poi annunciare ufficialmente il sold-out.

Come evidenzia il quotidiano, se si parla di scudetto del pubblico, non c’è storia da un pezzo: le milanesi guardano tutti dall’alto. L’Inter in particolare non ha rivali quest’anno, avendo portato già un milione di sostenitori in 17 partite.

Il Diavolo invece, malgrado la stagione piuttosto traballante e inizialmente deludente, si difende comunque bene: grazie anche all’entusiasmo portato da Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri salgono a quota 54.670 spettatori a media.

Intanto, col progetto del nuovo San Siro che sembra avere imboccato la strada giusta, questa dovrebbe essere una delle ultime stracittadine nello storico tempio milanese. Considerando che nei programmi dei club l’inaugurazione avverrebbe nel 2023, resterebbero altri 10 big match ancora. Pochissimi, a pensarci.

