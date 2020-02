Milan, Ibrahimovic ancora a parte. Ma è tutto sotto controllo

Milan, Zlatan Ibrahimovic ci sarà per il derby contro l’Inter di domenica sera: lo assicura anche La Gazzetta dello Sport. Lo svedese, semplicemente, si sta gestendo in questi giorni.

Zlatan Ibrahimovic lavora ancora a parte a Milanello. Ieri, per il terzo giorno consecutivo, l’attaccante svedese ha svolto ancora lavoro personalizzato lontano dal gruppo. Eppure, assicura La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la sua presenza non è in dubbio per il derby di domenica sera.

Si fosse trattato di qualsiasi altro giocatori, tre indizi avrebbero fatto una prova sul probabile forfait del weekend. Ma Ibra è un’eccezione anche in tal senso, e non sta facendo altro che gestire con saggezza e prudenza il proprio corpo.

Il 38enne non vuole forzare i tempi e né rischiare ricadute. Così, sotto gli occhi della dirigenza, ieri ha appena aumentato i carichi di lavoro in vista del rush finale di oggi e domani, quando dovrebbe finalmente aggregarsi al gruppo.

“Zlatan sta bene, sta lavorando a parte ma lo vedo carico come sempre”, ha riferito ieri Mateo Musacchio. Le sensazioni del difensore argentino – riferisce il quotidiano – sono le stesse di tutto l’ambiente: i problemi sono effettivamente smaltiti, con l’ex Galaxy appena cauto e carico e concentrato in vista della stracittadina.

Per raggiungere il massimo della forma, poi, gli bastano appena un paio di giorni come ha già dimostrato a inizio anno quando scese in campo contro la Sampdoria. In quell’occasione era sbarcato da Linate da quattro giorno e aveva appena un paio di allenamenti nelle gambe. Dunque non ci sono problemi: il giocatore dell’anno per la partita dell’anno ci sarà.

