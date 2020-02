Inzaghi consiglia Ibrahimovic: “Resta e prendi la 9”

Inzaghi ha parlato in vista di Inter-Milan, che si giocherà domenica sera a San Siro. L’ex bomber consiglia la maglia numero 9 a Ibrahimovic.

Pippo Inzaghi è uno che di derby se ne intende. L’ex attaccante del Milan ha rilasciato una lunga intervista ‘Sky Sport’, parlando della stracittadina di domenica, che metterà di fronte due bomber puri come Zlatan Ibrahimovic e Lukaku: “Non ci sono solo loro due, che sono comunque i giocatori più rappresentativi – ammette l’attuale allenatore del Benevento – L’Inter sta facendo con Conte qualcosa di importante, non avevo dubbi conoscendo la mentalità. Il Milan si sta riprendendo ed auguro a Pioli di poter fare sempre meglio. Ibra ha dato tanto, ero convinto anche prima che segnasse il primo gol, perché lo conosco e so quanto tiene a questa professione. Non avrebbe accettato di tornare, se non si fosse sentito al 100%. Lui ama le sfide, ma le vuole anche vincere. Sapevo che avrebbe portato mentalità, ha sgravato di responsabilità una squadra fatta di tanti giocatori giovani, che sono cresciuti con lui a fianco. Mi auguro che sia un bel derby, poi se vince il Milan son contento”.

La ‘maledizione’ della maglia numero 9 prosegue al Milan. Dopo l’addio di Pippo Inzaghi, nessun attaccante che l’ha indossata ha reso per quanto sperato. L’ultimo colpito è stato Piatek, che dopo aver convinto tutti a suon di gol la passata stagione, non è riuscito a ripetersi ed è stato ceduto all’Hertha Berlino durante il mercato di gennaio: “Sfatiamo un po’ questo tabù – dichiara Pippo Inzaghi – perché se il 9 del Milan segna io sono contento. E’ una maglia che giustamente non è stata ritirata e dovrà per forza sempre andare a qualcuno. Mi auguro che Ibra, qualora rimanesse, prenda la 9 perché ha le spalle larghe per poterla indossare”

