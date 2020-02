Infortunio Handanovic: aggiornamenti Sky sulle sue condizioni

Nodo portiere da sciogliere per Antonio Conte: Samir Handanovic resta in dubbio, Padelli è pronto a scendere in campo nel derby che metterà di fronte Inter e Milan domenica sera.

L’ottimismo delle scorse ore si è tramutato in pessimismo, l’Inter potrebbe dover fare a meno di Samir Handanovic per il derby contro il Milan. Il portiere sloveno classe 1984, alle prese con un problema al mignolo, ha continuato a lavorare a parte sul campo.

Come riporta ‘Sky Sport’, il capitano, anche oggi, non si è allenato con il resto dei portieri e dunque la sua presenza contro i rossoneri, per la sfida in programma domenica sera allo stadio San Siro alle ore 20.45, è davvero in forte dubbio. L’allenamento di domani sarà comunque quello decisivo per capire se Handanovic darà forfait.

La volontà di Antonio Conte è quella di provare fino all’ultimo a recuperare l’estremo difensore. Se non dovesse farcela, è pronto a giocare ancora Danieli Padelli, che ha fatto il suo esordio stagionale in campionato domenica contro l’Udinese, mantenendo la porta inviolata. L’italiano classe 1985 – secondo l’emittente televisiva – ad ora risulta in vantaggio su Handanovic.

LEGGI ANCHE: RINNOVO THIAGO SILVA COMPLICATO: IL MILAN SOGNA UN ALTRO RITORNO