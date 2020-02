Matty Cash: “Milan? Non volevo andare da nessuna parte”

Matty Cash commenta le notizie di calciomercato che a gennaio lo davano come obiettivo del Milan e non solo. Lui è felice al Nottingham Forest oggi e non pensa ad altre squadre.

Matty Cash è uno dei giocatori accostati al Milan nel corso della finestra invernale del calciomercato, ma non è arrivato. È rimasto a giocare nel Nottingham Forest, squadra inglese che milita in Championship.

Essendo un terzino destro, solamente la cessione di uno tra Andrea Conti e Davide Calabria gli avrebbe permesso di approdare a Milanello. Sa giocare pure da esterno di centrocampo, però in questa stagione sta agendo soprattutto da laterale difensivo. Rimane un profilo che gli osservatori rossoneri monitoreranno nei prossimi mesi.

Matty Cash e le voci di calciomercato sul Milan

Durante la sessione di gennaio del calciomercato Cash è stato associato sia al Milan che ad altre società. Tuttavia, le indiscrezioni non lo hanno distratto e su di esse ha così risposto al Nottingham Post: «Ovviamente ho visto tutto ciò di cui si parlava. È bello avere dei club che ti inseguono, ma il Forest è il mio obiettivo principale, non volevo andare da nessuna parte. Abbiamo un lavoro da fare qui. Siamo quarti in campionato e abbiamo una grande possibilità di salire in Premier League, quindi voglio farlo».

Il 22enne giocatore inglese è contento di giocare nel Nottingham Forest e non pensa a un futuro altrove, è concentrato sulla sua attuale squadra e non si fa distrarre dalle voci: «È bello che ci siano un po’ di speculazioni ed essere legato a certi club, ma il mio obiettivo era quello di rimanere qui fin dal primo giorno. Tutto sta andando bene. La gente parla, però non mi sono lasciato condizionare. Per me è bello che la gente mi guardi, ma il mio obiettivo è il Forest. Sono felice, sono un giocatore di Forest e voglio avere successo qui. Voglio che il mio futuro sia qui, ho firmato un contratto a lungo termine».

Cash è molto convinto della sua scelta di restare nel Nottingham Forest e spera di poter conquistare la promozione in Premier League, oltre ad altri obiettivi futuri: «Significa molto giocare per il club. Dall’arrivo a 17 anni, al mio debutto a 18 anni e all’essere ancora qui adesso. Per me è un sogno che diventa realtà. Voglio essere qui, voglio cercare di ottenere la promozione e, se ci riusciremo, penso che il club potrebbe essere ancora più grande».

