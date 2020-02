Milan, Pobega verso il rinnovo del contratto

Il Milan intende blindare con un nuovo contratto Tommaso Pobega, centrocampista in prestito al Pordenone che sta facendo una buona stagione in Serie B.

Tommaso Pobega è uno di quei giocatori del Milan in prestito che sta facendo bene. In questa stagione sta indossando la maglia del Pordenone in Serie B e ha messo in campo diverse buone prestazioni.

Per il centrocampista classe 1999 un totale di 18 presenze condite da 5 gol e 3 assist. Un rendimento sicuramente apprezzabile. Il calciatore cresciuto nel settore giovanile rossonero è diventato un titolare della squadra allenata da Attilio Tesser, attualmente seconda in campionato nonostante si tratti di una neo-promossa. Risultati oltre alle aspettative per i friulani.

Il Pordenone vanta il diritto di riscatto sul cartellino di Pobega, ma il Milan a sua volta ha un’opzione di contro-riscatto. Il club rossonero sta apprezzando le prestazioni del giocatore e, stando a quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, nelle prossime settimane gli farà rinnovare il contratto fino al giugno 2024. Una mossa per blindarlo.

In vista della prossima stagione il Milan valuterà se aggregare il centrocampista alla squadra o se mandarlo nuovamente in prestito, stavolta in Serie A. Pobega ha buone potenzialità e sta crescendo positivamente in Serie B, dopo aver già fatto bene nella passata stagione con la Ternana in Serie C. La società rossonera non vuole farselo sfuggire.

