Coppa Italia femminile, Milan-Fiorentina 1-2: rossonere k.o. al Brianteo

Oggi è arrivata una sconfitta per il Milan nei Quarti di finale della Coppa Italia femminile. Le ragazze di Maurizio Ganz sono state sconfitte 1-2 in casa dalla Fiorentina.

La squadra viola era stata molto pericolosa già nel primo tempo, concluso sul risultato di 0-0. Le rossonere si erano affidate soprattutto ai contropiedi, non riuscendo però a trovare la via del gol. L’inizio della ripresa era stata migliore e il Milan al 65′ era riuscito a passare in vantaggio con la rete di Salvatori Rinaldi con un colpo di testa su cross di Mauri.

Ma la Fiorentina ha reagito subito, trovando il pareggio al 70′ con Guagni e poi pure il vantaggio al 72′ con una conclusione potente di Bonetti. Nel finale di match le ragazze di mister Ganz hanno provato ad andare all’assalto della porta viola per pareggiare. Nonostante i tentativi, il gol non è arrivato.

La gara dei Quarti di Finale della Coppa Italia femminile va alla Fiorentina. Comunque per il Milan ci sarà il ritorno in Toscana per provare a ribaltare tutto e ottenere la qualificazione in semifinale.