Milan, comunicato ufficiale: frattura da stress per Krunic

Stefano Pioli perde Rade Krunic per infortunio. Il centrocampista bosniaco salterà il derby Inter-Milan e non solo. Problemi al piede destro per lui.

Stefano Pioli in conferenza stampa aveva annunciato che Rade Krunic non era in perfette condizioni fisiche. Poco fa il club ha emesso un comunicato ufficiale per spiegare la situazione del giocatore bosniaco.

«AC Milan comunica che Rade Krunić è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo. Il giocatore effettuerà un ulteriore controllo radiografico fra 1 mese».

L’ex Empoli non sarà convocato per il derby Inter-Milan di domani sera. Per Stefano Pioli un’opzione in meno a centrocampo, dove gli unici interni di ruolo rimangono Franck Kessie e Ismael Bennacer. C’è il recupero di Lucas Biglia, ma l’argentino è appena rientrato dopo settimane lontano dal campo e dunque gli servirà tempo per essere in condizione.

Si spera che Krunic possa tornare prima possibile. C’è bisogno della sua presenza come alternativa a Kessie in mezzo al campo. Purtroppo nel calciomercato invernale la dirigenza non ha preso alcun rinforzo in mediana e di conseguenza ogni infortunio può risultare un problema per Pioli.

