Berlusconi: “Derby più belli in Champions. Io interista? Milanista da sempre”

Le parole di Silvio Berlusconi nella vigilia del derby Inter-Milan. L’ex presidente rossonero ricorda alcuni precedenti gloriosi.

Alla vigilia di un match così importante e sentito come il derby Inter-Milan, il Corriere della Sera ha deciso di interpellare un uomo che di stracittadine ne ha vissute tante.

Si tratta di Silvio Berlusconi, che come presidente del Milan ha assistito a tantissimi derby milanesi, spesso terminati a favore della sua squadra del cuore.

Molto nostalgiche le parole ed i ricordi di Berlusconi riguardo agli scontri cittadini: “Il derby è una partita sempre emozionante. Il più bello e combattuto per me resta la doppia semifinale di Champions League nel 2003. Superammo l’Inter e poi andammo a vincere la finale di Manchester contro la Juventus”.

Berlusconi ricorda poi quello storico 6-0 del 2001: “Si giocò di venerdì, alla vigilia delle elezioni politiche. Ero a Roma impegnato nella manifestazione di chiusura della campagna elettorale. Fu una bella prestazione del Milan, fui naturalmente contento della vittoria, ma me ne lamentai con l’allenatore per il risultato eccessivo. Perché nel calcio, una volta messo al sicuro il risultato con ampio margine e avendo in mano la partita, è inutile e ingiusto infierire”.

Infine il chiarimento sulle voci di una sua possibile fede interista da bambino: “L’ho sempre smentita, non è vero. Sono cresciuto milanista, con un papà milanista e dentro una famiglia di milanisti”.

