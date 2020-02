Everton rinato con Ancelotti: solo il Liverpool meglio in Premier

L’Everton si sta riprendendo in Premier League sotto la guida di Carlo Ancelotti, arrivato dopo l’esonero dal Napoli. Ora la Champions League dista solo 5 punti.

Grande impatto di Carlo Ancelotti nell’Everton. Approdato in Inghilterra dopo l’esonero dalla panchina del Napoli, l’allenatore emiliano sta facendo grandi risultati in Premier League. Solo il Liverpool ha fatto meglio da quando c’è lui.

La squadra si trovava a 3 punti dalla zona retrocessione quando Ancelotti l’ha ereditata. Adesso è risalita in classifica fino al settimo posto a soli 5 punti dalla zona Champions League. In 8 partite ne ha vinte 5, pareggiate 2 e persa una. Ieri i Toffees hanno sconfitto 3-1 il Crystal Palace in casa e i tifosi presenti a Goodison Park hanno applaudito.

Però l’Everton adesso ha davanti un calendario molto difficile. Dovrà sfidare consecutivamente Arsenal, Manchester United, Chelsea e Liverpool. Non sarà semplice fare risultati possibili, ma Ancelotti preparerà al meglio i suoi giocatori.

I Toffees non sono gli stessi della prima parte di stagione e con l’allenatore emiliano sognano addirittura la Champions. Un obiettivo complicatissimo, però è lecito sognare. L’ex calciatore e tecnico del Milan non vuole porsi limiti, ma già una qualificazione in Europa League sarebbe un grande traguardo per come era iniziata la sua annata e quella dell’Everton. Auguriamo il meglio a Carletto.

