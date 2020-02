Ex Milan – Botafogo, accoglienza da eroe per Honda – VIDEO

Keisuke Honda ha cominciato la sua avventura in Brasile. Ha firmato con il Botafogo, squadra di Rio de Janeiro, e ha ricevuto una grande accoglienza dai tifosi.

L’ex fantasista del Milan già al momento dello sbarco in aeroporto è stato acclamato dalla torçida del club. Poi allo stadio il pubblico era letteralmente scatenato nel vederlo. Il 33enne giapponese è ritenuto un grande colpo per il Botafogo, anche se dovrà essere il campo a farlo vedere concretamente.

Honda era reduce da una breve avventura in Olanda nel Vitesse, terminata nel giro di un mese. In precedenza aveva giocato in Australia con la maglia del Melbourne Victory, indossata per un anno a partire dall’estate 2018. Prima ancora aveva avuto un’esperienza col Pachuca in Messico, dove era approdato nel luglio 2017 in seguito alla scadenza del contratto con il Milan.

Ora Keisuke si rimette in gioco in Brasile con il Botafogo. Aveva ricevuto anche offerte per rimanere in Europa, però ha deciso di accettare la sfida di trasferirsi nel campionato Brasileirao.