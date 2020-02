Inter-Milan, spettacolo San Siro: sold-out, vip e mondo collegato 

Inter-Milan, sarà spettacolo stasera alla scala del calcio: si registra il tutto esaurito a San Siro iper collegato col mondo e dove sono attesi tantissimi vip ed ex calciatori.

Come conferma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sarà innanzitutto sold-out alla scala del calcio. Saranno infatti 75.000 gli spettatori alla Scala del calcio, frenati soltanto da una capienza limitata per la questione vibrazioni.

La stracittadina numero 225, nonché la 172esima in Serie A, registrerà precisamente 75.817 ingressi. Meglio anche dell’andata, quando il numero di sostenitori toccò il picco di 70.440. L’Inter incasserà un super tesoretto per l’evento: ben 5.5 milioni di euro. Nella storia recente, solo Milan-Inter dello scorso marzo riuscì a far meglio con un incasso di 5.8 milioni.

Il match, come ogni volta, sarà poi di portata mondiale. Saranno circa 200 i Paesi collegati, con milioni di persone pronte ad assistere al grande evento. In tribuna, invece, saranno attesi tantissimi vip ed ex calciatori. Tra le figure autorevoli in tribuna ci sarà anche il Ct Roberto Mancini, il quale osserverà particolarmente Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli in vista di Euro 2020.

