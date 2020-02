Bakayoko, nostalgia Milan: era a San Siro per il derby – VIDEO

Tiemoué Bakayoko nella scorsa stagione è stato un giocatore molto importante nel Milan e si sente la sua assenza. A centrocampo un mediano come lui manca, avrebbe fatto molto comodo al fianco di Ismael Bennacer.

La società rossonera ha deciso di non riscattare il suo cartellino dal Chelsea. Il prezzo fissato (35 milioni di euro) era molto alto e il bilancio non poteva essere appesantito dal suo acquisto. Un peccato, perché il francese poteva essere un punto fermo della squadra e risolvere qualche problema in mezzo al campo.

Bakayoko è rimasto legato al Milan e una prova è data anche dalla sua presenza a San Siro nel derby contro l’Inter. Il giocatore di proprietà del Chelsea e ora in prestito al Monaco ha pubblicato un video su Instagram che lo mostra allo stadio per la partita. Ai tifosi rossoneri sarebbe piaciuto averlo in campo…

