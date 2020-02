L’Episodio – Brozovic, gol capolavoro: rimonta Inter in discesa

Focus sull’episodio più importante del derby Inter-Milan, in particolare su un gol che ha cambiato la storia della stracittadina.

Torna la rubrica settimanale della redazione di MilanLive.it, incentrata sull’episodio topico dell’ultima gara di campionato della squadra di Stefano Pioli.

Ieri il derby ha sorriso all’Inter. Ma non è stato un match lineare e di semplice interpretazione. I nerazzurri hanno superato il Milan in rimonta al termine di una gara a due facce.

Primo tempo dominato dal Milan di Ibrahimovic, secondo invece ad appannaggio completo dell’Inter di mister Conte. Non a caso i quattro gol nerazzurri sono arrivati tutti nella ripresa.

Inter-Milan 4-2, l’episodio decisivo: Brozovic cambia il match

Dopo un primo tempo dominato dal Milan, che meritatamente chiude i primi 45′ in vantaggio per 2-0, sembra che il match sia in discesa per i rossoneri.

Ma la reazione dell’Inter non si fa attendere. L’episodio che cambia l’esito e l’andamento del match arriva al 50′ minuto, un fulmine a ciel sereno per un Milan che stava controllando senza problemi il derby.

L’azione nasce dalla fascia destra d’attacco interista. Candreva porta palla e punta un Rebic troppo morbido in fase di marcatura. Il tiro dell’ex laziale colpisce in pieno Theo Hernandez. Il pericolo sembra scampato…

La deviazione di Hernandez diventa a sorpresa un assist per Marcelo Brozovic. Inconsistente nel primo tempo, il capitano dell’Inter alza il proprio baricentro nella ripresa trovandosi in zona-tiro con facilità.

Brozovic, privo di marcature, carica il sinistro. Nonostante non sia il suo piede preferito, il croato si coordina perfettamente. Le sue doti balistiche sono piuttosto note e il Milan ne paga le conseguenze: tiro secco a mezza altezza che passa tra diverse sagome e si infila alla destra di un incolpevole Donnarumma.

Milan beffato dal sinistro perfetto del ‘Brozo’ e partita riaperta. Il resto è già storia: l’Inter ci metterà due minuti per pareggiare e farà suo il derby con una prova da grande squadra. Ai rossoneri resta l’amaro in bocca dell’ennesima stracittadina persa, nonostante 45′ da big.

