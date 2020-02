Milan, zero punti contro le big: le statistiche

I rossoneri negli scontri diretti hanno finora deluso le aspettative. Zero punti conquistati contro le altre ‘grandi’ del campionato.

Zero punti contro le big. Un dato impressionante e altamente negativo per il Milan stagione 2019-2020.

Un difetto che in realtà i rossoneri si portano dietro da diversi anni. Fanno fatica a fare punti negli scontri diretti. Una statistica che testimonia la difficoltà evidente del Milan di fare il salto di qualità.

Durante il campionato in corso, il Milan ha fallito ogni prova contro le cosiddette ‘grandi’ del torneo. Già sotto la gestione breve di Marco Giampaolo arrivò il primo k.o. di lusso, nel derby d’andata contro l’Inter.

Stefano Pioli ha ereditato tale difetto senza riuscire a curarlo, anzi. Il suo Milan è uscito sconfitto nelle sfide con Lazio, Roma, Juventus e Atalanta. Ovvero tutte le big che precedono i rossoneri in classifica, da ieri superati anche dalle ‘outsider’ Verona e Bologna.

La sconfitta in rimonta nel derby di ieri certifica questa difficoltà. Il Milan negli scontri al vertice si dimostra una formazione ancora inesperta e senza quella verve e mentalità necessaria per vincere. Ora non resta che sperare in un’inversione di tendenza almeno in Coppa Italia, nel doppio confronto con la Juventus.

I risultati del Milan 2019-2020 negli scontri diretti:

MILAN-INTER 0-2

ROMA-MILAN 2-1

MILAN-LAZIO 1-2

JUVENTUS-MILAN 1-0

ATALANTA-MILAN 5-0

INTER-MILAN 4-2

I prossimi ‘big match’ del campionato:

Milan-Roma (15 marzo)

Lazio-Milan (5 aprile)

Milan-Juventus (11 aprile)

Milan-Atalanta (10 maggio)

MILAN, TESTA ALLA JUVENTUS: I CAMBI DI FORMAZIONE