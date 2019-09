Gol e highlight del derby Milan-Inter. 2-0 per la squadra nerazzurra in gol prima con Brozovic e poi con Lukaku. Succede tutto nella ripresa.

Un’altra delusione per la tifoseria del Milan. Ancora una sconfitta nel derby contro l’Inter: 2-0 il risultato finale in favore dei nerazzurri, in gol prima Brozovic (decisiva la deviazione di Leao) e poi Romelu Lukaku di testa.

Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, con occasioni da una parte e dall’altra, nella ripresa l’episodio che cambia la partita: ingenuo fallo di Andrea Conti su Stefano Sensi e punizione da ottima posizione, anche se defilata, ai nerazzurri. Sugli sviluppi, Brozovic, tutto solo, ha la possibilità di calciare in porta. Il tiro è destinato ad uscire fuori, ma Leao devia e la palla si adagia in porta alla sinistra di Donnarumma.

Il Milan in fase offensiva è praticamente nullo, con il solo Leao a provare qualcosa di concreto. Godin giganteggia così come De Vrij e Skriniar. Suso inguardabile e ancor peggio Piatek, mai in partita e sciupone quando, nel primo potevo, poteva battere a rete di testa. Cosa che invece non fa Lukaku, che di testa segna eccome, sovrastando Romagnoli con tutta la forza e “piazzando” la palla in rete. La differenza sta tutta lì: sfruttare le occasioni. L’Inter lo ha fatto, il Milan no.

Rossoneri sconfitti quindi, ancora una volta, in un derby. Altra serata amara per un San Siro meraviglioso. 70mila spettatori hanno garantito spettacolo dall’inizio alla fine e sostegno pieno alla squadra. Peccato che in campo non si sia visto il giusto atteggiamento. Speriamo che le cose possano cambiare perché così sarà davvero dura rendere positiva questa stagione.

Gool, il check del var dà ragione ai nerazzurri: Inter in Vantaggio, rete di Brozovic con deviazione Leao!!!#MilanInter #DerbyMilano pic.twitter.com/4eVFabtHYy — Fahad Alcántara (@FahadAlcantara) 21 settembre 2019

Gool LUKAKU, cross al bacio di Barella, testata imponente di Lukaku, palla in rete!!!#MilanInter #DerbyMilano

pic.twitter.com/EhLjqSdcJD — Fahad Alcántara (@FahadAlcantara) 21 settembre 2019

