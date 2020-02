Theo Hernandez suona la carica: “Forza Milan, ora più che mai”

Theo Hernandez suona la carica dopo la sconfitta di ieri nel derby. Il terzino prova a risollevare il morale dell’ambiente rossonero.

Sarà dura per il Milan risollevarsi in breve tempo dopo la sconfitta nel derby di ieri sera, arrivata per via di una clamorosa rimonta subita.

A suonare la carica, quasi da leader vero, è Theo Hernandez. Il terzino francese dopo un gran primo tempo ha faticato nella ripresa. Ma resta sempre una delle armi migliori per il Milan di questa stagione.

Hernandez, che sui social non disdegna mai di pubblicare dichiarazioni di ‘affetto’ per la sua squadra, ha oggi postato un messaggio per cercare di risollevare l’animo del Milan e dei propri tifosi.

“Oggi più che mai Forza Milan!” – ha scritto Theo pubblicando anche la foto dell’esultanza di Ibrahimovic che ieri aveva illuso il Milan nel derby. Un tentativo di dare la carica ad una squadra che nel 2020, almeno fino alla partita di ieri sera, aveva dimostrato crescita e compattezza.

