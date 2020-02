Inter, una rimonta simile contro il Milan mancava dal 1949

Per l’Inter una rimonta con due gol di svantaggio nel derby contro il Milan mancava da decenni. Un k.o. che fa molto male alla squadra di Stefano Pioli.

Quella subita nel derby è una sconfitta che brucia per il Milan. Passato in vantaggio di due gol nel primo tempo, è stato poi rimontato e superato dall’Inter nella ripresa. 4-2 il risultato finale, molto pesante.

La squadra di Stefano Pioli aveva disputato 45 minuti quasi perfetti, trascinata da un grande leader come Zlatan Ibrahimovic. I ragazzi di Antonio Conte hanno faticato tantissimo e lo 0-2 rossonero era meritatissimo. Ma nel secondo tempo è arrivato un crollo, con due reti subite nel giro di pochissimi minuti e poi l’allungo dell’Inter.

Una sconfitta shock per il Milan, che giovedì dovrà vedersela con la Juventus in Coppa Italia e in questi giorni dovrà preparare al meglio la difficile sfida. Invece i nerazzurri se la vedranno contro il Napoli mercoledì.

A proposito dell’Inter, da Opta arriva un dato interessante riguardante il derby. Per la seconda volta nella storia della Serie A ha battuto il Milan in rimonta dopo essere stata in svantaggio di almeno due reti. La prima era capitata nel novembre 1949 in un pirotecnico 6-5. Una statistica che rende ancora più amaro il k.o. per i rossoneri.

