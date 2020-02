CorSport – Bakayoko tornerebbe volentieri al Milan

Tiemoué Bakayoko domenica era a San Siro per il derby Inter-Milan. Già numerosi tifosi rossoneri sognano un suo ritorno, dato il buon rendimento della scorsa stagione.

Non sono pochi i tifosi del Milan a rimpiangere il mancato riscatto del cartellino di Tiemoué Bakayoko. Il mediano francese aveva disputato un’ottima stagione 2019/2020 e sarebbe stato molto utile anche oggi.

A centrocampo uno con le sue caratteristiche sarebbe stato il partner perfetto per Ismael Bennacer. Uno più votato a fare il regista e a costruire il gioco, l’altro maggiormente propenso all’interdizione e a dare fisicità al reparto. Una coppia che avrebbe fatto molto bene insieme, ne siamo sicuri. Purtroppo Franck Kessie non sta crescendo come ci si aspettava al momento del suo acquisto.

Leggi anche -> News Milan, Gazidis annuncerà nuovi accordi di sponsorizzazione

Calciomercato Milan, Bakayoko potrebbe tornare?

Bakayoko in occasione del derby Inter-Milan era a San Siro, come mostrato da lui stesso su Instagram tramite un video pubblicato nelle sue storie. Un segnale del legame rimasto forte con i colori rossoneri. Ai tifosi ha fatto molto piacere rivederlo a Milano e già sognano un suo eventuale ritorno.

Secondo quanto scritto oggi dal Corriere dello Sport, il centrocampista francese tornerebbe volentieri al Milan. Attualmente è in prestito dal Chelsea al Monaco, che per riscattare il cartellino dovrà versare circa 40 milioni di euro ai Blues. Bisognerà vedere se il club monegasco deciderà di fare l’investimento per confermare Bakayoko, titolare della mediana di Robert Moreno.

Un ritorno al Milan rimane complicato, visto che per acquistare il calciatore serviranno non meno di 30 milioni. Inoltre, c’è un ingaggio da oltre 3 milioni netti annui che gli andrebbe corrisposto. Sembra difficile pensare che il club rossonero possa effettuare tale operazione, nonostante i risvolti positivi che avrebbe per la squadra. Intanto, bisogna attendere le mosse del Monaco. In caso di riscatto del cartellino, sfumerebbe ogni possibilità per i rossoneri.

Leggi anche -> Qualità, esperienza e leadership: il Milan dovrà muoversi così sul mercato