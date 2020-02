Repubblica – Milan, Gazidis annuncerà nuovi accordi di sponsorizzazione

Potrebbero esserci presto news interessanti dal settore commerciale del Milan. Ivan Gazidis sembra pronto a firmare contratti con nuovi sponsor importanti.

Più volte Ivan Gazidis è finito al centro della critica nell’ambiente Milan. Viene visto come il dirigente che blocca determinate operazioni volute dal management sportivo e che non riesce a portare sponsor.

Essendo l’uomo dei conti, è normale che un occhio al bilancio debba essere dato in sede di calciomercato. Purtroppo i numeri dicono che da anni gli esercizi vengono chiusi con pesanti passivi e pertanto bisogna prestare attenzione alle spese. Deve essere brava la dirigenza a investire sui giocatori giusti, sbagliando il meno possibile.

News Milan, Gazidis porta nuovi sponsor?

Per quanto concerne gli sponsor, va detto che senza risultati sportivi non è facile attirare partnership commerciali. Sicuramente ci si aspettava qualcosa di più da Gazidis, che ha anche ingaggiato diversi collaboratori allo scopo di riuscire ad aumentare il fatturato del club. Ma al Milan servirebbero risultati sul campo per fare un salto di qualità anche in questo settore.

Oggi su Repubblica.it viene svelato che Gazidis nelle prossime settimane dovrebbe annunciare una serie di accordi con aziende definite ufficiosamente “di importanza internazionale”. Non rimane che attendere se effettivamente l’amministratore delegato rossonero ufficializzerà nuovi sponsor, fondamentali per il bilancio societario.

Una questione importante riguarda anche la partnership con Emirates, compagnia aerea degli Emirati Arabi disposta a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2020 ma a cifre inferiori delle attuali. La Repubblica riferisce che l’offerta è sui 10-12 milioni di euro all’anno, ai quali andranno aggiunti premi legati agli eventuali risultati sportivi del Milan.

Gazidis sta cercando di ottenere condizioni più favorevoli possibili dallo sponsor principale e si prepara anche da annunciare altri accordi. Speriamo che effettivamente ci sia una svolta nel settore commerciale rossonero, anche se senza Champions League è complicato effettuare un salto di qualità.

Leggi anche -> Verso Milan-Juventus: Ibrahimovic confermato, Leao torna titolare?