Verso Milan-Juventus: Ibrahimovic confermato, Leao torna titolare?

Tra oggi e domani Stefano Pioli deciderà la formazione da schierare in Milan-Juventus di Coppa Italia. Potrebbero esserci alcune novità rispetto al derby.

Il Milan deve archiviare la bruciante sconfitta nel derby e concentrarsi sulla prossima partita. Giovedì a San Siro arriva la Juventus per l’andata delle semifinali della Coppa Italia 2019/2020.

La squadra rossonera ci tiene alla coppa nazionale, anche perché vincerla può consentire la qualificazione diretta in Europa League. Un trofeo è sempre un trofeo e non farebbe male a un club come quello di via Aldo Rossi che sta vivendo anni complicati. Ovviamente battere i bianconeri di Maurizio Sarri non sarà semplice, però bisogna crederci.

Coppa Italia, Milan-Juventus: che scelte di formazione per Pioli?

Sarà interessante capire che tipo di formazione verrà schierata da mister Pioli in Milan-Juventus. Nel derby contro l’Inter ha utilizzato il modulo 4-4-1-1 con Hakan Calhanoglu alle spalle di Zlatan Ibrahimovic e non è escluso che possa essere riproposto.

Sicura la presenza in campo del 38enne centravanti svedese, che in un big match ha fatto vedere di poter ancora fare la differenza. In difesa davanti a Gianluigi Donnarumma potrebbe ritrovare spazio Mateo Musacchio, che darebbe il cambio a Simon Kjaer come partner di Alessio Romagnoli. Sulle corsie appare scontato l’utilizzo di Andrea Conti (squalificato contro il Torino) e Theo Hernandez.

A centrocampo ci saranno scelte obbligate in mezzo, con Franck Kessie e Ismael Bennacer confermati. Da capire sulle fasce laterali se Samuel Castillejo e Ante Rebic saranno riproposti oppure se vi sarà del turnover. Al neo-arrivato Alexis Saelemaekers e a Giacomo Bonaventura non dispiacerebbe avere una chance dal primo minuto.

Per quanto concerne l’attacco, in caso di ritorno al 4-4-2 potrebbe esserci un’occasione per Rafael Leao al fianco di Ibrahimovic. Il portoghese è finito in panchina nel derby contro l’Inter ed è subentrato nella seconda metà della ripresa. Dovesse essere confermato il 4-4-1-1, ci sarà nuovamente Calhanoglu a supportare Zlatan. Altrimenti il turco potrebbe essere dirottato a sinistra con il “vecchio” modulo.

