Tuttosport – Milan, Zaracho si avvicina e occhio a De Paul 

Matías Zaracho si fa più vicino al Milan, titola così Tuttosport oggi in edicola. Come infatti riferisce il quotidiano, dopo un flirt che dura ormai da sette mesi, le parti sembrano avvicinarsi sempre di più in vista dell’estate.

Il club rossonero, a fari spenti, sta giocando d’anticipo per bruciare la concorrenza. E ha deciso di ripartire dai due concetti chiavi con cui è già partito: qualità e prospettiva. Talentuosi, da plasmare e potenziali generatori di plusvalenze.

Milan-Zaracho, la situazione

I primi approcci tra Paolo Maldini e Zvonimir Boban con l’entourage del giocatore risalgono all’estate, quando l’atleta era rientrato nel mirino per il 4-3-1-2 allora coniato da Marco Giampaolo. Questo inverno, invece, Zaracho è rientrato nuovamente nella lista milanista in caso di una cessione remunerativa di Lucas Paquetá.

Classe 1998 in forza al Racing Club, Zaracho è infatti un vero e proprio jolly quasi a tutto campo. Trequartista di ruolo, può agire anche su entrambe le fasce di un tridente ma col tempo si è cimentato anche come mezzala e mediano davanti alla difesa.

Abile nella costruzione del gioco e in rifinitura, è fisicamente minuto con 172 cm per 65kg circa e deve migliorare in zona gol dove ha comunque segnato 9 reti in un ottantina di partite ufficiali. Negli ultimi 20 giorni, inoltre, è stato centrale nell’Argentina under 23 che ha strappato il passo per le Olimpiadi di Tokyo del 2020.

Nel frattempo, secondo quanto filtra proprio dall’Argentina, il Diavolo avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro per assicurarselo. Il club sudamericano parte da una valutazione di almeno 20, ma i contatti sono già avviati e le società ne stanno parlando. Non sarà difficile, invece, convincere il giocatore sicuramente attratto dall’idea.

Del resto il suo agente, Augustin Jimenez,è stato già avvistato un paio di colte a Casa Milan lo scorso gennaio. Procuratore, tra gli altri, anche di Rodrido De Paul dell’Udinese. Un giocatore mai uscito dai radar milanisti e per il quale – conclude Tuttosport – ci potrebbe essere un nuovo tentativo in estate.

