Coppa Italia, arbitro Valeri per Milan-Juventus: le designazioni complete

In questa settimana torna la Coppa Italia con l’andata delle semifinali della competizione. Domani sera si gioca Inter-Napoli, mentre giovedì toccherà a Milan-Juventus. Due match ravvicinati a San Siro, stadio reduce da un derby molto combattuto.

Oggi l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le due partite. Per Milan-Juventus c’è Paolo Valeri come direttore di gara, mentre per Inter-Napoli è stato designato Gianpaolo Calvarese.

INTER – NAPOLI Mercoledì 12/02 h. 20.45

CALVARESE

RANGHETTI – LONGO

IV: LA PENNA

VAR: MARIANI

AVAR: PAGANESSI

MILAN – JUVENTUS Giovedì 13/02 h. 20.45

VALERI

BINDONI – FIORITO

IV: CHIFFI

VAR: NASCA

AVAR: VIVENZI

