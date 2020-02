Marcelino, parla l’agente: “Nessun contatto con il Milan”

L’agente di Marcelino fa chiarezza sulle voci sul Milan di queste ultime ore. L’avvocato ha smentito senza però chiudere le porte ai rossoneri in futuro.

Il Milan sta già pianificando il futuro. Stefano Pioli ha bisogno di un miracolo per restare. La società sta pensando al sostituto e questa mattina si è parlato con insistenza di Marcelino, ex allenatore di Siviglia, Villarreal e Valencia.

Il Mundo Deportivo, fonte spagnola molto importante, ha riferito addirittura di un accordo già raggiunto fra le parti. Per fare chiarezza sulla situazione, i colleghi di Calciomercato.it hanno contattato in esclusiva Eugenio Botas, l’avvocato e procuratore di Marcelino. L’agente ha smentito contatti e accordo con il Milan, ma senza chiudere le porte per il futuro.

Sulle indiscrezioni di questa mattina, Botas ha così risposto: “Dobbiamo dire che Marcelino non ha mai incontrato Paolo Maldini e non ha ricevuto, ad oggi, nessuna offerta dal Milan per la prossima stagione”. Poi aggiunge: “Pertanto, le informazioni non sono corrette e non si adattano alla realtà attuale”.

Chiaramente è davvero troppo presto per parlare di accordo. Ma è evidente che Marcelino, già cercato dal Milan anche in passato, è una delle opzioni che Maldini e Boban potrebbero prendere in considerazione. In merito proprio al futuro, l’agente dell’allenatore ha spiegato: “È chiaro che Marcelino vuole allenare una grande squadra europea la prossima stagione e il Milan è una delle più importanti per la sua storia“.

