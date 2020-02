CorSera – Milan, idea Allegri. Ma il tecnico ha già un impegno

Il Milan pensa a Massimiliano Allegri per l’estate: lo conferma anche il CorSera oggi in edicola. Tuttavia, come svela il quotidiano, l’allenatore avrebbe già un accordo con una big per l’estate.

Il Milan pensa a un ritorno di Massimiliano Allegri per l’estate: lo conferma anche il Corriere della Sera oggi in edicola. Con Stefano Pioli a oggi più lontano che vicino al Diavolo data una qualificazione Champions piuttosto inverosimile, la società dovrà agire con una nuova rivoluzione partendo dalla panchina.

E questa volta, per non fallire di nuovo, il club sarebbe pronto a puntare tutto sull’ex rossonero dall’usato garantito. Anche a costo di un esborso economico importante, il quale, nel caso, si aggiungerebbe poi agli stipendi di Marco Giampaolo e appunto Pioli che andrebbero pagati poi fino al 2021.

Tuttavia – riferisce il quotidiano – è uno scenario al momento poco realizzabile. Più che per le incertezze del progetto milanista e le ambizioni dell’allenatore toscano, lo è per un accordo che quest’ultimo avrebbe già preso con un club inglese. Come infatti riferisce il CorSera, Allegri avrebbe già preso un impegno per l’estate con una grande squadra della Premier League.

Sullo sfondo però c’è anche la Juventus per un clamoroso ritorno in bianconero. Con Maurizio Sarri, infatti, il feeling non sembrerebbe nato del tutto e non è per niente escluso – rivela il quotidiano – un colpo di scena che porterebbe al ritorno proprio di Allegri. Il quale, essendo sempre sotto contratto, in quel caso non potrebbe rifiutare.

