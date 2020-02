Milan-Juventus, 70mila a San Siro: è record in Coppa Italia

Milan Juventus numero di spettatori semifinale Coppa Italia. Record per questo torneo con i 70mila tifosi previsti domani per questa importante sfida.

Domani sera a San Siro è in programma la semifinale d’andata di Coppa Italia fra Milan e Juventus. Lo stadio è sold-out in tutti i settori, tranne quello ospiti. Mai in una semifinale del torneo ci sono stati così tanti spettatori.

Numeri ancora clamorosi per il Giuseppe Meazza. Che, dopo il tutto esaurito nel derby di domenica, si ripete con un altro risultato simile. Ed è anche record, come abbiamo appena visto. A rendere noto questo dato è Mauro Suma, direttore di Milan TV, sul suo profilo personale Twitter.

Domani San Siro sarà sold out ad eccezione del Settore ospiti. Sarà la semifinale di Coppa Italia con più pubblico di sempre #milanjuventus #semprepresenti #fattorecampo — Mauro Suma (@mauro_suma) February 12, 2020

Davvero numeri incredibili per San Siro. Ma non è una novità perché è da tutta la stagione che il pubblico rossonero fa sentire la propria presenza. E questo nonostante i pessimi risultati raggiunti finora dalla squadra. Domani è una partita difficilissima e ci vorrà tutto il sostegno dello stadio per raggiungere un buon risultato. Servirà un’impresa e Stefano Pioli lo sa benissimo. Anche stavolta, però, nonostante la sconfitta durissima nel derby e l’infrasettimanale, può contare sul dodicesimo uomo.